Infos locales du jeudi 27 juin 2019

La SNSM , Société Nationale de Sauvetage en Mer, organise pour la troisième année consécutive sa journée nationale de collecte de fonds. C’est notamment le cas à La Rochelle.



La "Cité du goût et des saveurs" arrive dans notre département. Une initiative de La Chambre des Métiers et de l'Artisanat.





La Nuit des églises est de retour en Charente-Maritime, dès demain. Tour d’horizon des différents évènements proposés dans notre diocèse de la Rochelle et Saintes.