Confinés chez eux, les Français sont connectés... à internet. Les fournisseurs d’accès se préparent à une hausse très importante du trafic. En effet, si la consommation de vidéos sur les plateformes et la connexion à des jeux en ligne se multiplient, le réseau risque d'être très ralenti. Les opérateurs se disent prêts à réduire la bande passante vers les sites de divertissement pour privilégier le télétravail de millions de personnes. Des ingénieurs et des techniciens superviseront et entretiendront l'ensemble du réseau pendant toute la période de confinement.

"Internet est un réseau vital pour le fonctionnement de notre société"

Une situation inédite

Les conséquences du confinement se font déjà sentir sur le trafic internet. Là où, "en journée, c'est la période généralement la plus creuse", la Fédération française des télécoms observe un fort taux de connection. "Nous devons nous adapter à ce qui est une situation inédite", convient Michel Combot.



De bons gestes à adopter

Face au recours massif au télétravail et suite à la fermeture des écoles, "l'enjeu est de s'assurer que les gens pourront travailler que les élèves pourront étudier grâce à nos réseaux".

Le directeur général de la Fédération française des télécoms incite chacun à "privilégier vraiment les usages professionnels" et ceux des "élèves et étudiants". Et notamment à utiliser "des vidéos de qualité moindre que d'habitude pour moins solliciter les réseaux". Ainsi la haute définition n'est-elle sans doute pas nécessaire pour les loisirs...



Internet, "un réseau vital"

"Internet est un réseau vital pour le fonctionnement de notre société." En plus de permettre à chacun de travailler ou d'étudier, le web permet d'assurer un lien social. Ainsi Michel Combot considère-t-il comme "important de garantir un accès à tout le monde dans les meilleurs conditions possibles". Les équipes de la Fédération française des télécoms se disent "confiants et mobilisés".