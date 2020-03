Intox et coronavirus, la double épidémie

"La France est en guerre contre le coronavirus", a martelé hier Emmanuel Macron avant d'annoncer des mesures de restriction importantes notamment en ce qui concerne nos déplacements. Une annonce qui intervient après le maintien du premier tour des élections municipales et qui peut avoir pour effet de brouiller le message. Dans un contexte où la propagation des fake news sur le virus est préoccupante.



L'État, objet de défiance ou point de repère ?

Entre le maintien du premier des municipales et les recommandations visant à limiter nos déplacements, Rudy Reichstadt note un "brouillage du message envoyé aux Français depuis jeudi". Les déplacements d'Emmanuel Macron au Touquet ou d'Édouard Philippe au Havre, on pu donner "l'impression qu'on pouvait tout de même vivre comment avant".

Si bien qu'on en arrive à une situation paradoxale : le gouvernement peut, pour certains, être objet de défiance ou au contraire un point de repère dans cette situation de crise. "C'est le grand paradoxe, mais je ne suis pas certain qu'il y a une contagion de défiance conspirationniste", avance toutefois Rudy Reichstadt. Le politologue observe que les discours visant à dire que l'épidémie rend service au pouvoir en place "viennent quand même à peu près des mêmes camps, des mêmes personnalités, des mêmes médias".



Pourquoi la propagation des fake news ?

"Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va", a insisté le président hier soir. La propagation du coronavirus s’accompagne de son lot de fake news et de théories complotistes. "Ces rumeurs, elles rendent un service psychologique : c'est d'essayer de rendre le réel et l'immaîtrisable plus maîtrisables, explique Rudy Reichstadt, on a l'impression de contrôler davantage les choses quand on a l'impression de savoir ce qui se passe."

La circulation des fausses vérités sur l'épidémie de coronavirus est telle que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) parle de double épidémie : celle du coronavirus et celle des intox. Elle emploie le terme de "infodémie" pour désigner cette épidémie de fausses vérités. Quand on sait que les fausses informations peuvent conduire certains à ne pas respecter les consignes sanitaires, et à mettre en danger leur santé et celle des autres, l'enjeu est préoccupant.