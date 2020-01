Isabelle Brautigam / Conférence Bartholdi

Dans le cadre du festival des Nuits d’Orient et de son exposition sur Bartholdi, retrouvez ce soir la conférence “Auguste Bartholdi, homme de convictions, artiste engagé”.



Animée par Isabelle Brautigam, directrice et conservatrice du musée Bartholdi à Colmar, elle reviendra sur la vie et l’oeuvre de l’artiste, son engagement et ses convictions, mais aussi son voyage en Orient.