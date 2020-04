"J'ai parfois l'impression de faire de la mendicité" B. Erisoglu, pdt du SOC

Le président du SO Cholet Benjamin Erisoglu est remonté contre la décision de la fédération française de football de maintenir suspendu le championnat de National, la troisième division française où évolue son club.

Pourtant, la semaine dernière, tous les championnats amateurs ont été définitivement arrêtés.

Pour Benjamin Erisoglu, vouloir reprendre serait un non-sens à tous les niveaux: sanitaire, sportif et économique.

Entretien avec un président de club et un patron d'entreprise éprouvé.