Jacques Bulan, le président du Lions Club Montbron Bandiat Tardoire

Le Lions Club Montbron Bandiat Tardoire est lancé officiellement depuis le début 2020. Ses objectifs : agir sur le territoire de Montbron, la Rochefoucauld en Angoumois, Rivières et Taponnat-Fleurignac pour les personnes âgées et la jeunesse… Ils sont une vingtaine de femmes et d’hommes à faire partie aujourd’hui de ce Lions Club Montbron Bandiat Tardoire.