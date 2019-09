Jacques Chirac: les convictions religieuses d'un ancien président

Une première messe, sera célébrée ce matin dans la plus stricte intimité familiale à la cathédrale Saint-Louis des Invalides. À midi, une messe solennelle sera célébrée à l’église Saint Sulpice par l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit en présence du président Emmanuel Macron, des anciens présidents François Hollande, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d’Estaing et d’une trentaine de chefs d’État étrangers. Jacques Chirac sera ensuite inhumé au cimetière du Montparnasse. Mais quelles étaient les convictions religieuses et spirituelles de Jacques Chirac ? On en parle avec Mgr Mathieu Rougé, évêque de Nanterre, et ami de la famille Chirac.