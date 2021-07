Jacques Marot, directeur musical des Mardis Musiques

L’an dernier, seuls 3 concerts avaient pu être programmés à cause du contexte sanitaire. Cet été, 6 soirées dans des univers très différents vont accompagner les mois de juillet et d’août des Charentais et des touristes… entre répertoire de la Mélodie française et du Lied allemand, airs de l’Opéra italien, accordéon entre classique, variétés et jazz ou musique latino-américaine.