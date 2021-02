Jacques-Olivier Bay : "Elles ont permis de développer des stratégies thérapeutiques"

Depuis plusieurs années des consultations avancées sont mises en place entre le CHU de Clermont-Ferrand et le Centre hospitalier Emile Roux du Puy. Des professionnels se déplacent pour des suivis et diagnostics de patients atteints de cancer. On en parle à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Le professeur Jacques-Olivier Bay, chef du service oncologie générale du CHU de Clermont-Ferrand est l'invité de RCF.