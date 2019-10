Jacques ROSSi - Expo Mammouth Arquebuse

“Sur les traces du Mammouth”, c’est l’exposition de l’année, organisée par la SMPD, la société de minéralogie et de paléontologie dijonnaise.



Un authentique squelette de mammouth de Sibérie vieux de 10 000, des fossiles et autres squelettes d’hippopotames sont à découvrir jusqu’au 3 novembre prochain, à la Grande Orangerie du parc de l’Arquebuse, à Dijon.



Et nous sommes ce matin en compagnie de Jacques Rossi, président de la SMPD