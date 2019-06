Jane Goodall et l'écologie intégrale

Le Dr Jane Goodall, 85 ans, éthologue et primatologue britannique voyage trois cents jours par an pour défendre la biodiversité et l’éducation. Aussi malicieuse qu'à 26 ans, quand, sans bagage scientifique mais armée de patience, elle a révolutionné notre vision de l'intelligence animale en montrant que les chimpanzés de Gombe, en Tanzanie, maniaient des outils, mais aussi connaissent la tristesse, la peur, la joie, la colère, le goût du pouvoir, tout comme nous. Ils peuvent même éprouver de l’embarras !

Notre ADN est semblable à 99,8 % à celui des chimpanzés, explique-t-elle, et notre cerveau est, dans sa forme, pratiquement identique au leur. Sauf que notre intellect est plus développé, ce qui nous permet d’avoir un langage sophistiqué. C’est ce langage qui fait toute la différence. Voilà le chaînon manquant.



Grâce à lui, nous pouvons enseigner à nos enfants des choses auxquelles ils n'ont pas assisté. Aucun autre animal que l'homme n'a développé l'intelligence nécessaire pour lancer une fusée vers Mars et y poser un robot. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres espèces. Cela rend d'autant plus incompréhensible, s’insurge Jane Goodall, le fait que nous détruisions notre planète et que nous n'utilisions pas cette intelligence pour agir.



À la question d’un journaliste : "Que vous ont appris les chimpanzés ?", cette grande dame répond : "Combien l'espèce humaine est arrogante". Heureusement, elle ajoute : "mais Il ne faut jamais abandonner, il y a toujours un moyen, il ne faut jamais perdre espoir".



Aujourd’hui, son programme est développé par un immense réseau implanté dans plus 132 pays qui mène des projets locaux pour améliorer aussi bien la qualité de l’environnement, que protéger les animaux, comme développer l’aide sociale et le bien-être des communautés humaines. Une véritable écologie intégrale. Magnifique !



Voir le formidable documentaire de 2017 retraçant l'aventure de Jane Goodall en Afrique, "JANE", réalisé par Brett Morgen pour le National Geographic.