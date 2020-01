Janvier sans alcool : quel intérêt pour la santé ?

Né en 2013 au Royaume-Uni, le mois de janvier sans alcool fait de plus en plus d’adeptes en France, même si l’Etat a renoncé à soutenir cette campagne, qui ne plaît pas du tout aux producteurs de vin. Quel intérêt de cesser de boire pendant un mois ? Pour Marie Brière, addictologue au CHU d'Angers, "cela permet de se questionner sur la place qu'occupe l'alcool dans son quotidien et dans sa sociabilité, et de se rendre compte si l'on éprouve ou non une dépendance".