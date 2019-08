"Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu" (Lc 4, 31-37)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée,

et il y enseignait, le jour du sabbat.

On était frappé par son enseignement

car sa parole était pleine d’autorité.

Or, il y avait dans la synagogue

un homme possédé par l’esprit d’un démon impur,

qui se mit à crier d’une voix forte :

« Ah ! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?

Es-tu venu pour nous perdre ?

Je sais qui tu es :

tu es le Saint de Dieu. »

Jésus le menaça :

« Silence ! Sors de cet homme. »

Alors le démon projeta l’homme en plein milieu

et sortit de lui sans lui faire aucun mal.

Tous furent saisis d’effroi et ils se disaient entre eux :

« Quelle est cette parole ?

Il commande avec autorité et puissance

aux esprits impurs,

et ils sortent ! »

Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

Hier, à Nazareth, nous avons été témoins de l’incrédulité des compatriotes de Jésus.

Ils le connaissent si bien et depuis si longtemps qu’il leur est impossible de croire que Jésus soit plus qu’un bon menuisier –charpentier.

Comme aujourd’hui, certaines personnes qui ont été baptisées, catéchisées, il y a longtemps, croient bien en Dieu, mais se sont éloignées de la foi en Jésus Ressuscité, Sauveur du monde, vrai homme et vrai Dieu.

Aujourd’hui, comme au temps de Jésus, nous pouvons voir des guérisons, des libérations et des martyrs de la foi. A Capharnaüm, ville de Galilée, Jésus a guéri et libéré un homme prisonnier d’un esprit démoniaque. A cette vue, « tous furent effrayés et ils se disaient entre eux : quelle est cette parole ? »

Aujourd’hui, existe-t-il des guérisons, des libérations au Nom de Jésus ? Oui, bien sûr, mais les médias n’en parlent pas, ou si peu qu’on ne le sait pas…

Allez à Lourdes et vous verrez… On sait que l’Eglise est extrêmement prudente pour que soit authentifié une guérison miraculeuse, et c’est bien.

Mais l’air du temps que nous respirons est tellement sécularisé, c’est-à-dire « sans Dieu » que nous ne reconnaissons pas, ou si peu, les signes actuels de la présence agissante de Dieu au cœur de notre monde.

Seigneur Notre Dieu, par la force et la lumière de ton Esprit Saint, reçu à notre Baptême et à notre Confirmation, prononce sur chacun de nous une parole de libération qui nous ouvre à la foi en ta personne, et nous donne, dès maintenant,

la joie de croire en Toi qui ne nous veut que du Bien.