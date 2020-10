"Je souhaiterais juste avoir le choix"

L'instruction à domicile, interdite sauf cas exceptionnels ? C'est ce qu'à annoncé Emmanuel Macron début octobre dans son discours sur les séparatismes. Il a annoncé que la scolarisation à l'école deviendrait obligatoire à partir de 3 ans et que l'instruction à la maison ne concernerait plus que des cas exceptionnels, comme la santé et les sportifs de haut niveau. Une annonce radicale, qui vise à lutter contre une scolarisation hors-système, non-déclarée et des dérives comme un repli sur soi religieux.

En France 50 000 enfants sont instruits à domicile, mais on ne sait pas encore chiffrer précisément cette part de scolarité non déclarée.

Virginie Boudaud de Bodinat dénonce un amalgame. Cette annonce ne fait pas pour le moment l'objet d'une loi, mais l'inquiétude se fait sentir chez cette maman à La Riche qui a choisi l'instruction en famille pour ses deux filles, Anaëlle et Héloïse. Reportage et éclairage aussi avec une inspectrice à l'académie d'Orléans-Tours.