"Je suis doux et humble de cœur" (Mt 11, 25-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus prit la parole et dit :

« Père, Seigneur du ciel et de la terre,

je proclame ta louange :

ce que tu as caché aux sages et aux savants,

tu l’as révélé aux tout-petits.

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.

Tout m’a été remis par mon Père ;

personne ne connaît le Fils, sinon le Père,

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,

et celui à qui le Fils veut le révéler.

Venez à moi,

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,

et moi, je vous procurerai le repos.

Prenez sur vous mon joug,

devenez mes disciples,

car je suis doux et humble de cœur,

et vous trouverez le repos pour votre âme.

Oui, mon joug est facile à porter,

et mon fardeau, léger. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

Ce n’est pas facile de vivre une vie vraiment chrétienne, me dit-on parfois. Le Christ nous veut responsables de notre vie, et de celles d’autres personnes. Cela peut être lourd. Cela impose d’avoir la conscience toujours en éveil. D’être attentif aux autres. De se tenir à l’écoute. De se poser des questions avant de se décider. De faire passer les autres avant soi-même. De mener une vie droite.

C’est vrai, être chrétien, ce n’est pas faire n’importe quoi. Mais Jésus nous dit également que c’est vraiment à la portée de tout le monde, et que ceux qui y réussissent le mieux ne sont pas ceux qui ont étudié la Bible, la théologie, la philosophie ; ce sont au contraire les plus petits. Ils comprennent, eux, que connaître Dieu, ce n’est pas savoir des choses sur lui ; connaître Dieu, c’est le connaître comme père, et cela passe forcément par connaître celui qui est le Fils.

Être disciple du Christ, ce n’est pas non plus se créer des obligations impossibles à remplir, ni une avalanche de règles morales ou rituelles. « Mon joug est facile à porter, dit Jésus, et mon fardeau, léger. » L’unique joug que nous ayons à porter, c’est celui de l’amour, seul commandement digne d’être accompli. Tout autre joug ne fait que nous emplir d’une mauvaise culpabilité, qui nous rend finalement complices du mal.

Être disciple du Christ enfin, c’est accepter qu’on ait besoin d’aide lorsque la vie est trop lourde à porter. Lorsque la croix pèse trop. Lorsqu’on n’en peut plus du fardeau qui pèse sur nos épaules. C’est peut-être alors que l’on comprend la vraie place de Dieu dans nos vies. Il ne peut nous épargner aucun fardeau, aucune croix ; mais il est capable de rendre léger tout ce que nous portons avec difficulté.