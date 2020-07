" Je suis doux et humble de cœur " (Mt 11, 25-30)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus prit la parole et dit :

« Père, Seigneur du ciel et de la terre,

je proclame ta louange :

ce que tu as caché aux sages et aux savants,

tu l’as révélé aux tout-petits.

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.

Tout m’a été remis par mon Père ;

personne ne connaît le Fils, sinon le Père,

et personne ne connaît le Père, sinon le Fils,

et celui à qui le Fils veut le révéler.

Venez à moi,

vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,

et moi, je vous procurerai le repos.

Prenez sur vous mon joug,

devenez mes disciples,

car je suis doux et humble de cœur,

et vous trouverez le repos pour votre âme.

Oui, mon joug est facile à porter,

et mon fardeau, léger. »



Source : AELF

Méditation Pasteur Nicole Fabre

Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. Qui sont ces tout-petits ? En premier lieu les nourrissons. Mais sans doute aussi les malades, les aveugles, tous ceux et celles qui sont conscients d’avoir un besoin vital d’autrui. Mais nous n’en avons pas fini ! En continuant le texte, l’auditeur fait entendre que le premier tout petit, c’est Jésus lui-même ! Car à lui, le père a tout révélé. Gardons-nous alors de faire de Jésus autre chose qu’un tout-petit. Il ne vit qu’appuyé sur la présence et l’accompagnement de son père. C’est pour cela qu’il est doux et humble de cœur. Car dépris de lui-même, il peut dépendre d’un autre. Et partager le joug avec lui, c’est-à-dire cette barre de bois qui met ensemble la force inégale de deux bœufs pour le labour, partager avec lui le joug permet de tracer un sillon fertile dans notre vie, quelle qu’elle soit. Alors, n’ayons pas peur d’être nous aussi des tout petits, dépendants les uns des autres, dépendants de Dieu, et par conséquence doux et humble de cœur.



Jésus, merci pour cette association que tu proposes. Qu’avec toi, nous continuions à porter du fruit pour tous ceux et celles que nous rencontrerons. Que nous nous laissions aussi aider, enseigner par tous ceux et celles avec qui nous entrerons en relation.