"Je suis la porte des brebis" (Jn 10, 1-10)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus déclara :

« Amen, amen, je vous le dis :

celui qui entre dans l’enclos des brebis

sans passer par la porte,

mais qui escalade par un autre endroit,

celui-là est un voleur et un bandit.

Celui qui entre par la porte,

c’est le pasteur, le berger des brebis.

Le portier lui ouvre,

et les brebis écoutent sa voix.

Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom,

et il les fait sortir.

Quand il a poussé dehors toutes les siennes,

il marche à leur tête,

et les brebis le suivent,

car elles connaissent sa voix.

Jamais elles ne suivront un étranger,

mais elles s’enfuiront loin de lui,

car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »

Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens,

mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait.

C’est pourquoi Jésus reprit la parole :

« Amen, amen, je vous le dis :

Moi, je suis la porte des brebis.

Tous ceux qui sont venus avant moi

sont des voleurs et des bandits ;

mais les brebis ne les ont pas écoutés.

Moi, je suis la porte.

Si quelqu’un entre en passant par moi,

il sera sauvé ;

il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage.

Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.

Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie,

la vie en abondance. »



Source : AELF

Méditation Père Bernard Devert

L’image pastorale doit nous garder de l’idée que l’Eglise est un troupeau. S’il est, regardons-le avec émerveillement pour être constitué de ces femmes et de ces hommes, de façon très personnelle qu’ils sont, choisis, aimés.

Une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père.

Il n’y a pas d’anciens appelés. L’appel, toujours neuf, ne permet pas de s’installer dans un cléricalisme sclérosant.

Qui suis-je pour juger, dit le Pape François, appelé par l’Esprit à animer le troupeau. Diriger, c’est éveiller, guider, non pour s’emparer d’une autorité mais la vivre comme un appel à une forme d’effacement, comme le Seigneur lui-même. Quel respect pour chacun.

Il me souvient de la réflexion d’un jeune homme qui, lors d’une célébration dominicale, s’interroge : quelle place pour les plus jeunes ? Les aînés s’étaient distribué les lectures, assurant l’animation des chants.

Quelques années plus tard, il me fut donné de le revoir alors qu’il venait de participer aux JMJ de Madagascar (2018). Grande était sa joie d’avoir pu exprimer sa foi au milieu d’une jeunesse nombreuse, heureuse et debout.

L’assemblée, au sein de laquelle il avait exprimé sa foi, n’était pas celle d’un troupeau, au sens commun et altéré du mot, mais une communion faite d’altérité et d’une unité, témoignant du bonheur d’avoir été appelé et de pouvoir dire avec d’autres : « je crois ».

Jésus est le vrai Pasteur, Lui seul est ce Passeur vers l’inimaginable.

Seigneur, ce matin, donne-moi de regarder ce frère avec lequel je suis peut-être en délicatesse en pensant au trésor que tu lui offres pour l’avoir appelé, comme moi-même. Tu sais attendre, nous attendre.

Dans le troupeau – et nous sommes tour-à-tour de ceux-là – que de voix qui bêlent parce que l’autre est différent, étranger, réfugié. Or, Tu ne te décourages pas, continuant à te mêler à nous, pour ne point désespérer de chacun de nous.

Il y a quelques raisons pour te dire merci.