"Je te donnerai les clés du royaume des Cieux" (Mt 16, 13-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,

demandait à ses disciples :

« Au dire des gens,

qui est le Fils de l’homme ? »

Ils répondirent :

« Pour les uns, Jean le Baptiste ;

pour d’autres, Élie ;

pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »

Jésus leur demanda :

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit :

« Tu es le Christ,

le Fils du Dieu vivant ! »

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :

« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas :

ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela,

mais mon Père qui est aux cieux.

Et moi, je te le déclare :

Tu es Pierre,

et sur cette pierre je bâtirai mon Église ;

et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.

Je te donnerai les clés du royaume des Cieux :

tout ce que tu auras lié sur la terre

sera lié dans les cieux,

et tout ce que tu auras délié sur la terre

sera délié dans les cieux. »

Alors, il ordonna aux disciples

de ne dire à personne que c’était lui le Christ.



Source : AELF

Méditation Père Michel Quesnel

Jésus commence par interroger ses disciples de façon assez indirecte. Non pas : « Qu’est-ce que vous dites de moi ? », mais « Qu’est-ce que les gens disent du Fils de l’homme ? » On appellerait cela un sondage d’opinion. Les réponses sont d’ailleurs aussi variées que celles fournies par un sondage : Jean Baptiste, Elie, Jérémie… On pourrait en rajouter à la liste.

Jésus aurait-il donc envie de savoir ce que les gens pensent de lui ? Ça ne lui ressemble guère. Il dit en général ce qu’il a à dire, quel que soit le résultat sur son image. En fait, c’est une pédagogie vis-à-vis des disciples. S’il leur avait directement posé la question de son identité, cela aurait ressemblé à un maître d’école interrogeant ses élèves. Mais s’ils sont situés dans un environnement global, ils sont plus libres de leurs réponses.

Cette liberté rend Pierre disponible à l’inspiration du Père. Il énonce une réponse extrêmement complète : non seulement Jésus est le Messie, mais Pierre sait que le Messie est le Fils du Dieu vivant par excellence, celui qu’Israël attend depuis des siècles. Grâce au Père et à la pédagogie de Jésus, Pierre est libre par rapport à toutes les idées qui couraient sur le Messie d’Israël : Jésus n’a pas d’armes, il ne combat pas le pouvoir romain, il refuse toute riposte et toute violence.

L’Eglise est un chemin pour le Royaume des cieux si elle est également dépourvue d’armement et si elle est fidèle au projet de Jésus : il lui faut être prête à tendre l’autre joue si on la frappe sur la joue droite.

Donne à ton Eglise, Seigneur, une liberté à l’image de celle de Jésus. Qu’elle prenne soin des humains tels qu’ils sont, et refuse tout privilège.