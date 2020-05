"Je vous donne ma paix" (Jn 14, 27-31a)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Je vous laisse la paix,

je vous donne ma paix ;

ce n’est pas à la manière du monde

que je vous la donne.

Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé.

Vous avez entendu ce que je vous ai dit :

Je m’en vais,

et je reviens vers vous.

Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie

puisque je pars vers le Père,

car le Père est plus grand que moi.

Je vous ai dit ces choses maintenant,

avant qu’elles n’arrivent ;

ainsi, lorsqu’elles arriveront,

vous croirez.

Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous,

car il vient, le prince du monde.

Certes, sur moi il n’a aucune prise,

mais il faut que le monde sache

que j’aime le Père,

et que je fais comme le Père me l’a commandé. »



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

Il disait alors : "je vous donne la paix."

La paix est donc un cadeau du Christ. Comme tout cadeau, elle est attendue et surprenante. La paix est le gage d'une histoire en devenir. Mais elle nous est donnée par celui qui va tendre son corps tout entier aux morsures du fouet des soldats, aux clous et aux épines, aux crachats des imbéciles et des artisans d'injustice. Car c'est bien le crucifié et non le monde qui donne la paix. La paix donnée par le monde garde le goût des ripailles des vainqueurs et autres tortionnaires, de ceux qui, à force de violence, finissent par se croire puissants. La force est tout autre. Jésus est fort qui a vaincu toute peur et toute haine, en lui et contre lui. De lui nous vient la paix pour que nous soyons nous aussi vainqueurs mais d'une autre victoire, puissants mais d'une autre puissance.

Aussi soyons attentifs. Attentifs à ce que nous entendons, mais aussi à ce que parfois nous sommes amenés à penser et à dire. Il n'est pas vrai que le temps des dictatures qui nous est revenu doive s'étendre dans le temps et l'espace. Il n'est pas vrai qu'en ce temps de trop de mensonges et de fausses promesses, les mots prochains et solidarité ont perdu leurs sens. Le prince de ce monde est toujours parmi nous mais il n'y a rien en nous qui lui appartienne.

Qu’en nous germe la paix, Seigneur, ta paix. Qu'elle nous aide à sortir de l'impasse des peurs accumulées.

amen