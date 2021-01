Jean-Charles Vicard, président de l’Union patronale de la Charente

C’est tout l’enjeu pour l’Union patronale… qui s’appuie dès maintenant sur des actions et des outils numériques… ou digitaux pour le faire. L’approche de l’Union patronale de la Charente en 2021 passe ainsi déjà par le lancement d’un show room digital et des vœux présentés par le président Jean-Charles Vicard via les réseaux sociaux… à défaut de pouvoir organiser un grand rassemblement comme c’est l’habitude en début d’année.