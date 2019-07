Jean-Claude Viollet, Emmaüs Charente

Une grande vente d’été est organisée par Emmaüs vendredi et samedi à Chateaubernard. Emmaüs Cognac vient de changer de site. Implanté rue Fonck et Védrines depuis le mois de janvier 2011 la communauté était à l’étroit. Elle vient d’acquérir un nouveau local situé sur la commune de Chateaubernard pour y développer son activité. Jean Claude Viollet président d’Emmaüs Charente nous en dit plus.