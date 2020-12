"Jean est venu: les publicains et les prostituées ont cru à ..." (Mt 21, 28-32)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens :

« Quel est votre avis ?

Un homme avait deux fils.

Il vint trouver le premier et lui dit :

“Mon enfant, va travailler aujourd’hui à la vigne.”

Celui-ci répondit : “Je ne veux pas.”

Mais ensuite, s’étant repenti, il y alla.

Puis le père alla trouver le second

et lui parla de la même manière.

Celui-ci répondit : “Oui, Seigneur !”

et il n’y alla pas.

Lequel des deux a fait la volonté du père ? »

Ils lui répondent :

« Le premier. »

Jésus leur dit :

« Amen, je vous le déclare :

les publicains et les prostituées

vous précèdent dans le royaume de Dieu.

Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice,

et vous n’avez pas cru à sa parole ;

mais les publicains et les prostituées y ont cru.

Tandis que vous, après avoir vu cela,

vous ne vous êtes même pas repentis plus tard

pour croire à sa parole. »



Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

A travers cette simple parabole des deux fils :

- celui qui se reprend de son refus, et change d’attitude vis-à-vis de ce que lui demande son père ;

- celui qui fait semblant d’obéir, mais qui ment en sauvant les apparences.

Jésus nous livre une lecture de l’histoire du Salut.

C’est en fait toute l’alliance de Dieu avec l’humanité qui peut être synthétisé dans cette parabole : le cheminement du peuple élu, l’invitation à la conversion opérée par le Baptiste mais surtout le salut apporté par le Christ.

On peut certes le refuser, se braquer, se détourner pour ensuite se reprendre et trouver grâce auprès de Dieu

Ou alors faire semblant, tricher, mentir, cacher son vrai visage et se mettre dans une attitude flagrante et irréversible d’opposition.

En comparaison, les publicains et les prostituées nous précèdent dans le Royaume.

L’homme digne de ce nom se juge à ses actes concrets et non pas à ses intentions changeantes. Comme le dit la plaisante sagesse lyonnaise : « il suffit pas d’y dire, il faut y faire ! ».

Oui, le christianisme est vraiment la religion de l’Incarnation, celle du Verbe en la chair humaine et à sa suite la nôtre dans le concret de nos vies.

Seigneur, fais que ma foi se dise dans mes actes.