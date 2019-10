Jean-François Lajeunesse rescapé de l'alcool par le sport

Jean François Lajeunesse est un rescapé.



Il témoigne dans son livre « Des foulées pour renaître » paru aux éditions Coiffard de sa descente aux enfers et de sa renaissance.



Il est en séance de dédicace aujourd'hui à Cholet et le sera à Angers le 16 novembre prochain.



Ancien grand sportif, il tombe rapidement dans l'alcool et fume plus que de raison.



Il se sépare de sa femme et ne voit pas grandir ses enfants.



Ancien conseiller municipal et candidat aux élection législative de 1997, il devient quasiment SDF.



C'est une phrase anodine de son fils qui lui fera changer de vie du jour au lendemain.



Jean François Lajeunesse a écrit ce livre pour montrer que l'amour de sa famille et une passion peuvent triompher face au plus impitoyable des vices et que rien n'est jamais perdu.