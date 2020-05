Jean Jacques Better, sur le plan d'aide au secteur du tourisme du gouvernement

Jeudi 14 mai, le gouvernement a annoncé un plan d'aide au secteur du tourisme, en cette période d'épidémie. Mais il reste encore des zones de flou derrière ces mesures concrètes.



Ce plan poursuit deux objectifs. Tout d'abord, prolonger les aides à court terme, pour éviter les faillites et les licenciements : le chômage partiel est étendu jusqu'en septembre, le fonds de solidarité jusqu'à fin 2020.

Et puis préparer la reprise du secteur, avec un large plan d'investissement en fonds propres d'1,3 milliards d'euros.



Enfin, le premier ministre a terminé ses annonces en promettant que tous les français, de métropole et d'outre-mer, pourraient partir en vacances en France cet été.



Pourtant il reste des zones de flou : pas de date de réouverture annoncée pour les départements rouges. Quid des touristes étrangers ?



Jean-Jacques Better est le président de l'UMIH 68, l'Union des métiers et des Industries de l'Hôtellerie du Haut-Rhin. Il réagit à ces annonces, au micro de Benjamin Vernet.