"Jean-Paul Ier est le premier pape qui ouvre une vraie simplicité", selon Christophe Henning

Son pontificat n’aura duré que 33 jours. Mais son style et sa simplicité ont fait de lui une référence. Jean-Paul Ier fut élu pape en 1978. Christophe Henning, journaliste au quotidien La Croix et animateur sur RCF, retrace son histoire dans son livre "Petite vie de Jean-Paul Ier" (éd. Artège).

Une proximité sans égale

Le pape Jean-Paul Ier reste une référence dans l’histoire de l’Église car il a incarné "une papauté plus simple", selon Christophe Henning. "Jean-Paul Ier est le premier pape après le Concile qui ouvre une vraie simplicité. C’est moderne, contemporain, simple et surprenant", ajoute-t-il.

On fait souvent le parallèle entre le pape François et Jean-Paul Ier pour cette simplicité incarnée. Jean-Paul Ier a aussi marqué les esprits par sa proximité avec les gens. "Lors de son élection, il invite les cardinaux à rester, à prendre le petit déjeuner avec lui. On sent un homme qui vient tel qu’il est", explique Christophe Henning.

Pas un grand réformateur

"C’est un pape avec une grande spiritualité", affirme Christophe Henning. Toutefois, selon le journaliste, "ce n’est pas forcément un grand réformateur". "Dans les années 70, on essaye beaucoup de choses. Jean XXIII ouvre les fenêtres", ajoute le journaliste. En conséquence, Jean-Paul Ier tente de remettre les choses dans l’ordre avec un objectif de simplicité et d’Évangile.

Lorsqu’il est élu pape, Jean-Paul Ier dit "je le dois à Jean XXIII qui m’a nommé évêque et à Paul VI qui m’a fait cardinal", raconte le journaliste. Dans ses positions, Jean-Paul Ier se rapporte à ce que dit Paul VI.

Le pape Jean-Paul Ier meurt dans la nuit du 28 septembre 1978 d’un infarctus. "Il avait conscience de ses faiblesses, explique Christophe Henning. Il était de santé fragile mais en même temps il n'a pas pris beaucoup de précautions non plus."