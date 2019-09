Jean POULALLION président Union des Entreprises UE57 voyage Business en Israel

L'UE57, Union des Entreprises de Moselle, organise un voyage d'affaire en Israel du 10 au 14 novembre 2019.



Il reste des places, une centaine de dirigeants et acteurs économiques s'envoleront vers l'Etat Hébreux. Quels-sont les objectifs et temps forts du programme? Ecoutez Jean POULALLION, président de l'Union des Entreprises de Moselle.



Renseignements et inscriptions pour ce voyage d'affaire sur internet à l'adresse www.ue-57.fr