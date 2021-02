Jean Prouvé : du mobilier créé par l'architecte en vente aux enchéres à Nancy

Une vente aux enchères consacrée à l'architecte nancéien Jean Prouvé se tient demain après-midi à Nancy. L’hôtel des ventes Anticthermal propose d’acheter les objets présents dans la maison de la fille du célèbre architecte, conçue par lui-même. Le petit-fils de Jean Prouvé se résout à vendre la maison située à Saint-Dié-des-Vosges et une grande partie de ce qu'il y a dedans. Parmi les objets à acheter : des portraits de Victor Prouvé, mais surtout du mobilier fait par Jean Prouvé pour sa fille. Certaines pièces comme des tables ou des chaises façonnées par le célèbre architecte sont mises à vente à plus de 10.000 euros. On revient sur l’histoire de Jean Prouvé, et la vente du 13 février avec la commissaire priseur de l'hôtel des ventes Anticthermal à Nancy, Sylvie Teitgen.