Jean Solgrain Champion de tennis à 75 ans

Jean Solgrain participe aux prochains championnat de France de tennis qui se déroulent à Tourcoing du 20 au 26 juin prochain.

A 75 ans, il y va sans pression et nous parle d'un sport qu'il a failli arrêter à cause d'une blessure.

Il revient aussi sur sa relation avec les jeunes de son club de Saint Barthélémy d'Anjou et sur son envie de continuer le tennis le plus longtemps possible