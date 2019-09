Jean-Yves Buron - Opération thermos

Administrateur et volontaire à l'abri de nuit Thermos Liège, Jean-Yves nous présente Opération Thermos et lance un appel en vue de dénicher une trentaine de nouveaux volontaires qui rejoindront les rangs des équipes en place au sein des deux sites, rue Volière et rue Chevaufosse de fin octobre à fin avril. Objectif: accompagner les sans abris durant l'hiver.