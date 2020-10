Un mois après la reprise c'est l'heure d'un premier bilan pour les clubs de sports. Le nombre de licenciés a chuté en Haute Loire. Est-ce une tendance qui va durer sur la saison ou les adhérents attendent-ils une amélioration de la situation sanitaire? Jean-Yves Masson, président du Comité départemental olympique et sportif de Haute Loire (CDOS43) est l'invité de RCF.



Jean-Yves Masson : "On a un déficit de licenciés entre 20 et 40%"