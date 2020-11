"Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce ..." (Lc 21, 20-28)

Méditation de l'évangile (Lc 21, 20-28) par Don Jérôme et Ombeline



Chant final: "Céleste Jérusalem" par la communauté de l'Emmanuel



En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées,

alors sachez que sa dévastation approche.

Alors, ceux qui seront en Judée,

qu’ils s’enfuient dans les montagnes ;

ceux qui seront à l’intérieur de la ville,

qu’ils s’en éloignent ;

ceux qui seront à la campagne,

qu’ils ne rentrent pas en ville,

car ce seront des jours où justice sera faite

pour que soit accomplie toute l’Écriture.

Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes

et celles qui allaiteront en ces jours-là,

car il y aura un grand désarroi dans le pays,

une grande colère contre ce peuple.

Ils tomberont sous le tranchant de l’épée,

ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations ;

Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens,

jusqu’à ce que leur temps soit accompli.

Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles.

Sur terre, les nations seront affolées et désemparées

par le fracas de la mer et des flots.

Les hommes mourront de peur

dans l’attente de ce qui doit arriver au monde,

car les puissances des cieux seront ébranlées.

Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée,

avec puissance et grande gloire.



Quand ces événements commenceront,

redressez-vous et relevez la tête,

car votre rédemption approche. »