"Jésus appela ceux qu’il voulait pour qu’ils soient avec lui" (Mc 3, 13-19)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus gravit la montagne,

et il appela ceux qu’il voulait.

Ils vinrent auprès de lui,

et il en institua douze

pour qu’ils soient avec lui

et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle

avec le pouvoir d’expulser les démons.

Donc, il établit les Douze :

Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon –,

Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques

– il leur donna le nom de « Boanerguès »,

c’est-à-dire : « Fils du tonnerre » –,

André, Philippe, Barthélemy, Matthieu,

Thomas, Jacques, fils d’Alphée,

Thaddée, Simon le Zélote,

et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra.

Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

Saint François de Sales, évêque de Genève au 17ème siècle a cherché toute sa vie à faire comprendre à ses contemporains l’actualité de la présence du Christ dans le monde dans lequel il vivait, mettant la vie spirituelle à la portée de tous. Il le fit avec patience, bienveillance, humour et gaité, même auprès de ceux qui avaient quitté l’église catholique. Il voulait rappeler à chacun que Jésus est là, dans notre monde, comme il fut présent aux foules aux bords du lac de Galilée et sur les collines qui le bordent.

Jésus est là pour nourrir, réconforter, guérir et construire son église ! Il est là pour appeler ceux qu’Il veut à le suivre et les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle : « Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe et les autres aux temps évangéliques», la première communauté des douze apôtres disciples de Jésus, plus tardivement François de Sales et aujourd’hui tous ceux qui quittent tout pour annoncer la Bonne nouvelle.

Jésus rassemble pour envoyer en mission. N’oublions jamais que l’unité de l’Eglise pour laquelle nous prions se réalise dans la mission. La division de nos églises est un scandale qui va à l’encontre du témoignage de l’évangile. C’est en retrouvant le désir d’évangéliser et de témoigner que nous retrouverons le chemin de l’unité. Comme nous le rappelle le pape François : « nous pérégrinons ensemble et nous avons tellement à recevoir des autres ce que l’Esprit a semé en eux. A travers un échange de dons, l’Esprit peut nous conduire toujours plus à la vérité et au bien ».