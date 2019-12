"Jésus, engendré en Marie, épouse de Joseph, fils de David" (Mt 1, 18-24)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Voici comment fut engendré Jésus Christ :

Marie, sa mère,

avait été accordée en mariage à Joseph ;

avant qu’ils aient habité ensemble,

elle fut enceinte

par l’action de l’Esprit Saint.

Joseph, son époux,

qui était un homme juste,

et ne voulait pas la dénoncer publiquement,

décida de la renvoyer en secret.

Comme il avait formé ce projet,

voici que l’ange du Seigneur

lui apparut en songe et lui dit :

« Joseph, fils de David,

ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,

puisque l’enfant qui est engendré en elle

vient de l’Esprit Saint ;

elle enfantera un fils,

et tu lui donneras le nom de Jésus

(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve),

car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »

Tout cela est arrivé

pour que soit accomplie

la parole du Seigneur prononcée par le prophète :

Voici que la Vierge concevra,

et elle enfantera un fils ;

on lui donnera le nom d’Emmanuel,

qui se traduit : « Dieu-avec-nous ».

Quand Joseph se réveilla,

il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit :

il prit chez lui son épouse.

