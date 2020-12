"Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint" (Lc 10, 21-24)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

À l'heure même, Jésus exulta de joie

sous l’action de l’Esprit Saint,

et il dit :

« Père, Seigneur du ciel et de la terre,

je proclame ta louange :

ce que tu as caché aux sages et aux savants,

tu l’as révélé aux tout-petits.

Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.

Tout m’a été remis par mon Père.

Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père ;

et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils

et celui à qui le Fils veut le révéler. »

Puis il se tourna vers ses disciples

et leur dit en particulier :

« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez !

Car, je vous le déclare :

beaucoup de prophètes et de rois

ont voulu voir ce que vous-mêmes voyez,

et ne l’ont pas vu,

entendre ce que vous entendez,

et ne l’ont pas entendu. »



Source : AELF

Méditation Mgr Emmanuel Gobilliard

Être disciple du Christ, ce n’est pas appartenir au club de ceux qui savent. L’Église n’est pas une association de personnes qui ont les mêmes idées politiques, qui se ressemblent, qui appartiennent au même milieu social. L’Église n’est pas non plus une ONG ou un club de bienfaisance. On n’est pas chrétien parce qu’on est meilleur que les autres, ni même parce qu’on est plus charitable. Je connais beaucoup de personnes qui sont admirables de dévouement et qui ne sont pas chrétiennes. Non, ce qui caractérise le chrétien, c’est comme son nom l’indique, sa relation avec le Christ. « Rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ », pas même notre péché. D’ailleurs ce qui nous caractérise tous, c’est justement que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Oui nous avons besoin de lui et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce que Jésus reproche à ceux qui croient tout savoir, qui se prennent très au sérieux avec souvent une bonne couche de condescendance, c’est qu’ils sont suffisants. Ils croient se suffire à eux-mêmes et n’ont besoin de personne. D’ailleurs, n’accusons pas trop vite les autres. Nous faisons souvent partie de cette catégorie. Le Seigneur nous invite donc à être comme des enfants. Ce qui caractérise l’enfant, c’est justement qu’il a besoin, qu’il a besoin qu’on le nourrisse, qu’on l’éduque, qu’on le guide. Entrer dans cette enfance spirituelle qu’a si bien vécue sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, c’est dire à Jésus que nous avons besoin de lui, c’est reconnaitre en lui la source de tout amour, la source de toute vie, la source même de notre être. Crier vers Dieu, reconnaître notre pauvreté et notre faiblesse, c’est vraiment une force, une force qui nous sauve. « Bienheureux le cœur qui se tourne vers Dieu ». Et cette attitude, elle est toujours possible. Dieu, dans l’Incarnation, s’est fait petit, s’est fait pauvre pour rejoindre les petits et les pauvres, pour nous rejoindre tous si nous acceptons de nous appauvrir, de nous dépouiller de cette force factice qui nous emprisonne, de cet orgueil qui nous empêche de recevoir de Dieu tout ce qu’il veut donner. Dieu est toujours disposé à nous donner tout ce dont nous avons besoin, il est surtout disposé à se donner lui-même, mais pour cela, il faut que nous soyons disponibles, que nous acceptions de nous libérer de nous-mêmes, de ce moi envahissant qui nous encombre, que nous acceptions de l’appeler, comme un enfant appelle son père, et de nous laisser aimer par lui. Alors non seulement nous serons heureux mais nous rendrons Jésus heureux, Jésus qui exulte sous l’action de l’Esprit Saint à chaque fois qu’un de ces petits se tourne vers lui. « Qui s’abaisse sera élevé ! »