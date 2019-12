"Jésus, fils de David, fils d’Abraham" (Mt 1, 1-17)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

Généalogie de Jésus, Christ,

fils de David, fils d’Abraham.

Abraham engendra Isaac,

Isaac engendra Jacob,

Jacob engendra Juda et ses frères,

Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara,

Pharès engendra Esrom,

Esrom engendra Aram,

Aram engendra Aminadab,

Aminadab engendra Naassone,

Naassone engendra Salmone,

Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz,

Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed,

Jobed engendra Jessé,

Jessé engendra le roi David.

David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra Salomon,

Salomon engendra Roboam,

Roboam engendra Abia,

Abia engendra Asa,

Asa engendra Josaphat,

Josaphat engendra Joram,

Joram engendra Ozias,

Ozias engendra Joatham,

Joatham engendra Acaz,

Acaz engendra Ézékias,

Ézékias engendra Manassé,

Manassé engendra Amone,

Amone engendra Josias,

Josias engendra Jékonias et ses frères

à l’époque de l’exil à Babylone.

Après l’exil à Babylone,

Jékonias engendra Salathiel,

Salathiel engendra Zorobabel,

Zorobabel engendra Abioud,

Abioud engendra Éliakim,

Éliakim engendra Azor,

Azor engendra Sadok,

Sadok engendra Akim,

Akim engendra Élioud,

Élioud engendra Éléazar,

Éléazar engendra Mattane,

Mattane engendra Jacob,

Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie,

de laquelle fut engendré Jésus,

que l’on appelle Christ.

Le nombre total des générations est donc :

depuis Abraham jusqu’à David, quatorze générations ;

depuis David jusqu’à l’exil à Babylone, quatorze générations ;

depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations.

Source : AELF