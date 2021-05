"Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu" (Jn 16, 15-20)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit :

« Allez dans le monde entier.

Proclamez l’Évangile à toute la création.

Celui qui croira et sera baptisé

sera sauvé ;

celui qui refusera de croire

sera condamné.

Voici les signes qui accompagneront

ceux qui deviendront croyants :

en mon nom, ils expulseront les démons ;

ils parleront en langues nouvelles ;

ils prendront des serpents dans leurs mains

et, s’ils boivent un poison mortel,

il ne leur fera pas de mal ;

ils imposeront les mains aux malades,

et les malades s’en trouveront bien. »

Le Seigneur Jésus,

après leur avoir parlé,

fut enlevé au ciel

et s’assit à la droite de Dieu.

Quant à eux,

ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile.

Le Seigneur travaillait avec eux

et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient.



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Pic

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création ! »

Les dernières paroles de Jésus semblent claires. Elles ne le sont pas tant que ça. Car qu’est-ce qu’annoncer l’Évangile ? Y êtes-vous prêt ? Savez-vous comment vous y prendre ?

Le Christ ressuscité donne là-dessus des conseils à ses disciples. Ces conseils sont étonnants.

D’abord, l’Évangile, apparemment, doit être annoncé à toute la Création. Pas seulement aux humains, mais à toute la Création. La terre et tous ses habitants, les arbres, les herbes, les plantes… Faut-il donc, comme saint François, apprendre à parler aux oiseaux ?

Deuxième sujet d’étonnement : Jésus ne donne aucun programme d’évangélisation. Il ne parle que de signes qui sont sensés accompagner les croyants, des signes qui nous laissent sceptiques si nous les prenons à la lettre – expulser les démons, résister au poison, guérir les malades…

Quand Jésus parle d’Évangile, il ne parle pas d’un discours à tenir. Il parle d’annoncer un Royaume qui naît, un nouvel état du monde en train de se faire. La meilleure manière de l’annoncer n’est pas la parole, mais l’action, des signes qui montrent que ce Royaume est bien réel et que si on ouvre les yeux et le cœur, on peut déjà l’apercevoir.

Annoncer l’Évangile :



C’est être plus fort que le mal – chasser les esprits mauvais

C’est tenir un discours de nouveauté – parler un langage nouveau

C’est vivre en paix avec toute la Création – prendre les serpents dans les mains

C’est ne pas accorder d’attention à tout ce qui nous empoisonne la vie

C’est visiter les malades et prier avec eux pour qu’ils s’en trouvent bien.

Annoncer l’Évangile, c’est confirmer une Parole par les signes qui l’accompagnent.