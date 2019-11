"Jésus guérit les infirmes et multiplie les pains" (Mt 15, 29-37)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus arriva près de la mer de Galilée.

Il gravit la montagne et là, il s’assit.

De grandes foules s’approchèrent de lui,

avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets,

et beaucoup d’autres encore ;

on les déposa à ses pieds et il les guérit.

Alors la foule était dans l’admiration

en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis,

des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient ;

et ils rendirent gloire au Dieu d’Israël.

Jésus appela ses disciples et leur dit :

« Je suis saisi de compassion pour cette foule,

car depuis trois jours déjà ils restent auprès de moi,

et n’ont rien à manger.

Je ne veux pas les renvoyer à jeun,

ils pourraient défaillir en chemin. »

Les disciples lui disent :

« Où trouverons-nous dans un désert assez de pain

pour rassasier une telle foule ? »

Jésus leur demanda :

« Combien de pains avez-vous ? »

Ils dirent :

« Sept, et quelques petits poissons. »

Alors il ordonna à la foule de s’asseoir par terre.

Il prit les sept pains et les poissons ;

rendant grâce,

il les rompit,

et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules.

Tous mangèrent et furent rassasiés.

On ramassa les morceaux qui restaient :

cela faisait sept corbeilles pleines.

Source : AELF



Méditation Père Emmanuel Payen

En cette première semaine de l’Avent, ce temps de préparation à Noël, l’évangile nous donne de voir Jésus qui guérit et qui nourrit les foules. Il fait face aux urgences…

Jésus est « urgentiste ». Il soigne, donne la santé et la nourriture : boiteux, aveugles, estropiés, muets, et malades de toutes sortes viennent vers lui et sont guéris.

Ces guérisons opérées par Jésus ne sont pas simplement des actes de bienveillance. Ils sont le signe évident et massif que le Royaume de Dieu est déjà présent. Avec Jésus présent au cœur du monde, il se passe des évènements incroyables qui annoncent ce que sera le Royaume de Dieu.

Ces guérisons nous indiquent la direction à suivre et nous appellent, chacun, à être, à notre façon, à s’engager pour que ce Règne de Dieu advienne .

Chacun, chacune est interpellé pour devenir acteur de guérison et de partage.

Seigneur, Notre Père, tu nous invites à participer à l’avènement de Ton Royaume de Paix et de Justice. Nous croyons qu’un jour nous participerons à Ta Joie et au Bonheur sans fin, à la Vie Eternelle.

Fais que cette Espérance nous aide à surmonter les détresses de notre monde, à être solidaires de tous ceux qui luttent contre la faim et les maladies.

Que ton Esprit Saint nous stimule dans le service de nos frères et sœurs en qui nous devons voir la présence de Jésus, Notre Seigneur.