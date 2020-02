"Jésus jeûne quarante jours, puis est tenté" (Mt 4, 1-11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus fut conduit au désert par l’Esprit

pour être tenté par le diable.

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits,

il eut faim.

Le tentateur s’approcha et lui dit :

« Si tu es Fils de Dieu,

ordonne que ces pierres deviennent des pains. »

Mais Jésus répondit :

« Il est écrit :

L’homme ne vit pas seulement de pain,

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

Alors le diable l’emmène à la Ville sainte,

le place au sommet du Temple

et lui dit :

« Si tu es Fils de Dieu,

jette-toi en bas ;

car il est écrit :

Il donnera pour toi des ordres à ses anges,

et : Ils te porteront sur leurs mains,

de peur que ton pied ne heurte une pierre. »

Jésus lui déclara :

« Il est encore écrit :

Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne

et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire.

Il lui dit :

« Tout cela, je te le donnerai,

si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. »

Alors, Jésus lui dit :

« Arrière, Satan !

car il est écrit :

C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras,

à lui seul tu rendras un culte. »

Alors le diable le quitte.

Et voici que des anges s’approchèrent,

et ils le servaient.



Source : AELF

Méditation Père François Lestang

Du pain en abondance, le secours des anges, le pouvoir universel : il faudrait être fou pour refuser de telles offres, n’est-ce pas ? Pourtant Jésus refuse, à chaque tentation, l’offre alléchante du diable.

En effet, le chemin qui lui est proposé n’est pas celui de Dieu. C’est d’ailleurs probablement là ce qui caractérise une vraie tentation : elle désigne un but désirable, et même souhaitable, mais la tentation propose une route qui est fausse, un raccourci qui en apparence mène au but, mais ce soi-disant raccourci entraîne en fait dans un précipice.

Pour ceux d’entre nous qui avons fait un peu de randonnée en montagne, ce genre de fausse piste est hélas familier ; le but paraît si proche, juste de l’autre côté, presque à portée de main, qu’on est tenté de s’élancer imprudemment… et de se perdre ! Or c’est en regardant bien la carte que l’on verra quel chemin mène effectivement à bon port, au-delà des illusions d’optique, de la fausse proximité.

Pour Jésus, qui est rempli de l’Esprit de Dieu, qui est conduit par l’Esprit, cette « carte », c’est la voix du Père, c’est la confiance absolue en Lui. Même si le chemin semble impraticable, comme ce sera le cas dans la nuit du Jeudi Saint à Gethsémani, Jésus choisit de s’abandonner à celui dont il est le Fils bien-aimé. But : le salut

Grâce à l’Esprit saint qui me fait devenir frère de Jésus, à moi d’écouter la voix du Père, pour pouvoir comprendre aujourd’hui d’où peut venir une voix séduisante qui me proposerait un dangereux raccourci pour accéder à des biens matériels ou pour obtenir du pouvoir sur les autres ; à moi de choisir résolument de dépendre du seul Dieu, lui qui nous donne le pain quotidien, lui qui est notre Père.