"Jésus le don d'une vie", la comédie musciale arrive à Marseille et Marignane

La figure de Jésus fascine et inspire et les spectacles autour du Christ connaissent un certain succès.

Depuis près d’un an la comédie musicale "Jésus le don d’une vie", créée par Carolyn Charbonnier et la compagnie des actes, parcourt la France

36 comédiens et chanteurs donnent vie au texte des évangiles, et ils seront ce week-end dans notre région: le 9 novembre à Marseille au Palais des Congrès et le 10 novembre à Marignane au théâtre Molière.