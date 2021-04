"Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de..." (Jn 21, 1-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus se manifesta encore aux disciples

sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment.

Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre,

avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),

Nathanaël, de Cana de Galilée,

les fils de Zébédée,

et deux autres de ses disciples.

Simon-Pierre leur dit :

« Je m’en vais à la pêche. »

Ils lui répondent :

« Nous aussi, nous allons avec toi. »

Ils partirent et montèrent dans la barque ;

or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.

Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage,

mais les disciples ne savaient pas que c’était lui.

Jésus leur dit :

« Les enfants,

auriez-vous quelque chose à manger ? »

Ils lui répondirent :

« Non. »

Il leur dit :

« Jetez le filet à droite de la barque,

et vous trouverez. »

Ils jetèrent donc le filet,

et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer,

tellement il y avait de poissons.

Alors, le disciple que Jésus aimait

dit à Pierre :

« C’est le Seigneur ! »

Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur,

il passa un vêtement,

car il n’avait rien sur lui,

et il se jeta à l’eau.

Les autres disciples arrivèrent en barque,

traînant le filet plein de poissons ;

la terre n’était qu’à une centaine de mètres.

Une fois descendus à terre,

ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise

avec du poisson posé dessus,

et du pain.

Jésus leur dit :

« Apportez donc de ces poissons

que vous venez de prendre. »

Simon-Pierre remonta

et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons :

il y en avait cent cinquante-trois.

Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.

Jésus leur dit alors :

« Venez manger. »

Aucun des disciples n’osait lui demander :

« Qui es-tu ? »

Ils savaient que c’était le Seigneur.

Jésus s’approche ;

il prend le pain

et le leur donne ;

et de même pour le poisson.

C’était la troisième fois

que Jésus ressuscité d’entre les morts

se manifestait à ses disciples.



Source : AELF

Méditation Pasteur J.P. Sternberger

Te voilà à nouveau pêcheur, Simon, fils de Jonas, pêcheur comme au premier jour. T'en souviens-tu quand tu réparais les filets et qu'il vous a appelés ?

Mais dis-moi, en trois ans tu as perdu un peu la main, on dirait. Toute une nuit pour rien. Rien dans tes filets. Et qu'en est-il du filet de ta vie ? Qu'en est-il de ces trois ans à suivre le Galiléen pour finir à Jérusalem, où tu t'es caché la nuit que tu voudrais ne jamais avoir connue.



Simon, fils de Jonas, qu'allez vous manger aujourd'hui ?

Sur le rivage, là même où tu l'as vu arrivé, il y a trois ans, sur le rivage, un homme est assis. Il fait griller un poisson quand ton filet est désespérément vide. Et tu te souviens de la promesse d'il y a trois ans : devenir pêcheur d'humain.

Simon, fils de Jonas, avec qui allez vous manger aujourd'hui ?



L'homme au poisson t'a appelé. "Avez-vous quelque chose à manger ? Jetez le filet à droite". Il a raison cet homme et désormais ton filet est plein à craquer. "C'est le Seigneur" a dit un compagnon.

Et te voilà nageant vers lui, Simon fils de Jonas, et déjà titubant sur le rivage comme un prophète qui rejoindrait Ninive, un pêcheur en route vers les humains.

Il est ressuscité, celui qui t'a appelé.



Que ta résurrection, Seigneur, renouvelle l'appel de jadis, qu'il ait été entendu ou rejeté. Au rivage de ce jour, au partage de la peine et du labeur, tu nous attends. Tu es déjà là. Amen