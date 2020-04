"Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne" (Jn 21, 1-14)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus se manifesta encore aux disciples

sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment.

Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre,

avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),

Nathanaël, de Cana de Galilée,

les fils de Zébédée,

et deux autres de ses disciples.

Simon-Pierre leur dit :

« Je m’en vais à la pêche. »

Ils lui répondent :

« Nous aussi, nous allons avec toi. »

Ils partirent et montèrent dans la barque ;

or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.

Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage,

mais les disciples ne savaient pas que c’était lui.

Jésus leur dit :

« Les enfants,

auriez-vous quelque chose à manger ? »

Ils lui répondirent :

« Non. »

Il leur dit :

« Jetez le filet à droite de la barque,

et vous trouverez. »

Ils jetèrent donc le filet,

et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer,

tellement il y avait de poissons.

Alors, le disciple que Jésus aimait

dit à Pierre :

« C’est le Seigneur ! »

Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur,

il passa un vêtement,

car il n’avait rien sur lui,

et il se jeta à l’eau.

Les autres disciples arrivèrent en barque,

traînant le filet plein de poissons ;

la terre n’était qu’à une centaine de mètres.

Une fois descendus à terre,

ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise

avec du poisson posé dessus,

et du pain.

Jésus leur dit :

« Apportez donc de ces poissons

que vous venez de prendre. »

Simon-Pierre remonta

et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons :

il y en avait cent cinquante-trois.

Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.

Jésus leur dit alors :

« Venez manger. »

Aucun des disciples n’osait lui demander :

« Qui es-tu ? »

Ils savaient que c’était le Seigneur.

Jésus s’approche ;

il prend le pain

et le leur donne ;

et de même pour le poisson.

C’était la troisième fois

que Jésus ressuscité d’entre les morts

se manifestait à ses disciples.



Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

Il y a beaucoup d’humour dans ce petit déjeuner insolite du temps pascal. Tout est fini, les disciples sont désemparés et retournent à leur occupation première – ce qu’ils savaient faire avant cette grande et terrible aventure : la pêche ! Et Jésus se tient là sur le rivage et avec beaucoup de finesse les interpelle : « les enfants, auriez-vous quelque chose à manger… ». Alors qu’il sait pertinemment que les filets sont vides et que les disciples ont péché toute la nuit sans rien prendre.

Et Jésus refait ce geste de la pêche miraculeuse. Tant de fois avec Lui ils avaient peiné sur ce lac, et chaque fois Jésus étaient venu au secours de leur faiblesse : « jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez » leur dit-il. En retirant le filet plein de poissons, les disciples, à la suite du disciple bien-aimé, Jean, le reconnaissent à ce miracle. Il mange avec et devant eux. Il n’est ni un esprit, ni un fantôme. C’est bien le crucifié du Golgotha dans un corps, que pourtant ils n’ont pas reconnu d’emblée, c’est Lui, mais Il est autre et devant ce mystère aucun des disciples n’osent lui demander « qui es-tu ? » Ils savent bien que c’est Lui, le Sauveur et le Maître et ils sont honteux d’avoir douté, d’avoir trahi, d’avoir abandonné la mission de pécheur d’homme que Jésus leur avait donné au bord de ce lac pour retourner à leurs filets…

C’est encore Lui qui vient au-devant d’eux, prends le pain et le leur donne, de même que les poissons. Il les rejoint et fait un geste envers eux. C’est la surabondance de son amour qui est la réponse, la seule, à l’étroitesse du cœur de ses disciples. Il ne vient pas leur demander des comptes, les admonester, les juger. Il vient partager leur repas, s’invite à leur table… Tout est dit, tout est pardonné, Sa présence aimante efface tout le reste ; la mission peut commencer !