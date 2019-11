"Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume" (Lc 23, 35-43)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

on venait de crucifier Jésus,

et le peuple restait là à observer.

Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient :

« Il en a sauvé d’autres :

qu’il se sauve lui-même,

s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »

Les soldats aussi se moquaient de lui ;

s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée,

en disant :

« Si tu es le roi des Juifs,

sauve-toi toi-même ! »

Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui :

« Celui-ci est le roi des Juifs. »

L’un des malfaiteurs suspendus en croix

l’injuriait :

« N’es-tu pas le Christ ?

Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »

Mais l’autre lui fit de vifs reproches :

« Tu ne crains donc pas Dieu !

Tu es pourtant un condamné, toi aussi !

Et puis, pour nous, c’est juste :

après ce que nous avons fait,

nous avons ce que nous méritons.

Mais lui, il n’a rien fait de mal. »

Et il disait :

« Jésus, souviens-toi de moi

quand tu viendras dans ton Royaume. »

Jésus lui déclara :

« Amen, je te le dis :

aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

