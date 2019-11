Tout vient du mot latin « jocus », plaisanterie, badinage, qui a supplanté un autre mot latin, « ludus », de même sens, jeu, amusement, et qu’on retrouve dans les activités « ludiques ». Et jocus, par déformation successives a donné jeu, en donnant vie à des verbes : jouer, déjouer, surjouer, et des substantifs comme bien sûr un jouet.

Ce qu’on sait moins c’est que parmi les dérivés il y a aussi jonglerie, jongleur et sur l’ancien français juel est né un mot qu’on ne range pas spontanément dans la famille du mot jeu, le joyau, étymologiquement une chose qui amuse, qui fait plaisir, et donc le joailler, qui finalement est très proche du joueur.

"Ah que j’aime jouer avec mes gros diamants se dit-il chaque matin en allant travailler !" Pour revenir au mot « jeu », il entre français en 1100, en tant que synonyme d’amusement et, dès 1160, s’installe dans une expression un peu perdue, mais qui fut à la mode : « Ce n’est pas jeu » signifiant c’est loin d’être quelque chose sans gravité.

Aujourd’hui, on dirait, « ce n’est pas de jeu ». Il faut attendre 1666 pour qu’apparaisse ce qui fait notre grand plaisir, le jeu de mots si français, il est attesté chez Molière dans Le Misanthrope. Dans la dernière décennie du XVIIe vient aussi le proverbe « Jeu de main, jeu de vilain ». Dès l’Antiquité en latin, puis en français, le jeu caractérisa aussi toute compétition sportive, d’où l’évocation des jeux olympiques au XVIe siècle, dsignant ceux de l’Antiquité, mais renouvelé en 1894 par Pierre de Coubertin. Quant aux jeux d’argent, ils fleurissent au début du XIIIe siècle.

ET LE JEU DANS UNE POIGNÉE DE PORTE ?

En fait, on parlait du jeu de couleur, l’assemblage de couleurs, d’où les « jeux de lumière » du théâtre, d’où aussi l’idée d’assemblage aisé, de laisser du jeu à quelque chose à un mécanisme en l’occurrence, perçu selon les cas positivement ou négativement. De l’idée d’assemblage est née aussi l’idée du jeu de clefs, assez tardivement. Bon j’ai tout perdu aux jeux, dit le joueur fou, il ne me reste plus que mon jeu de clefs… Je vais les jouer…