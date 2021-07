Jeudi 1 juillet 21

Inauguration du Pollinarium de La Rochelle. Un outil de santé publique pour limiter les allergies. Comment ça fonctionne ?



L’opération Vacances Apprenantes est reconduite pour cet été. Plusieurs dispositifs sont mis en place par l’Etat, et notamment au sein des colonies de vacances. Quelle est la réalité du terrain ?



Culture. Le peintre Gaston Balande, figure artistique de la commune de Saujon, est décédé il y a 50 ans. Mise à l’honneur de l’artiste et de son œuvre par la Ville. Détails et témoignage.