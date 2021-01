Jeudi 14 janvier 21

Le groupe Hospitalier Littoral Atlantique a lancé sa campagne de vaccination contre le coronavirus le 6 janvier dernier. Depuis lundi, la vaccination s’accélère avec deux ouvertures de centre. Point de la situation.



Don du sang. Une nouvelle campagne de communication de l’EFS est en cours. Une campagne originale dans laquelle entreprises et particuliers participent.



L’huître est déjà un produit naturel et sain. Pourtant, de plus en plus d’ostréiculteurs se convertissent au bio. Quelle différence y a-t-il entre une huître bio et une huître non bio ?