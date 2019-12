Jeudi 19 décembre 2019

Conquérir l’Asie tel est l’objectif de trois produits gastronomiques français. Une conquête rendue possible par le soutien de l’Union Européenne avec le programme : « Enjoy, it’s from Europe ». Les Huitres Marennes Oléron font parties de cette aventure.



A l’occasion de la Sainte-Barbe la semaine dernière, médailles et lettres de félicitations ont été remises à des pompiers et des citoyens. Parmi eux, un petit garçon. Il a été récompensé pour avoir sauvé sa mère.



En France, la doyenne est âgée de 115 ans. En Charente-Maritime, Raymonne BOUGNAUD vient d’avoir à peine quelques années de moins. Elle souffle aujourd’hui ses 109 bougies.