Jeudi 27 février 2020

La Communauté d’Agglomération de La Rochelle et les deux offices de Tourisme de La Rochelle et Chatelaillon-Plage unissent leurs forces pour attirer toujours plus de touristes. Une des actions déployée cette année porte sur le tourisme balnéaire.



Spéciale Municipales. Chaque jour, deux questions aux candidats tête de liste de la ville de Saintes. Aujourd’hui, Bruno DRAPON.



Ciinéma. Sortie du film « Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre et des dettes ». Entretien avec le réalisateur : Rodolphe Marconi.