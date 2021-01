Jeudi 28 janvier 21

Le Festival International de la BD d’Angoulême ouvre ses portes aujourd’hui sur fond de protestation des auteurs et dessinateurs. Ils revendiquent une revalorisation de leur statut.



Malgré un contexte économique et sanitaire nébuleux, l’hôtellerie de Plein Air prépare la saison prochaine. La deuxième édition du forum de l’emploi en camping démarre aujourd’hui en mode virtuel.



Les lieux de culte s’adaptent, eux aussi, à la situation sanitaire. Le couvre-feu chamboule le rythme des paroisses. La période est compliquée, et les catholiques se font plus rares durant les offices. Vous entendrez Monseigneur Colomb.