Jeudi 5 mars 2020

Coronavirus. La Ville de La Rochelle reste attentive et soucieuse, et prend des dispositions pour éviter tout risque de contagion.



Spéciale Municipales. Chaque jour, deux questions aux candidats tête de liste. On démarre cette nouvelle série d’interviews avec la ville de La Rochelle. Entretien avec Antoine COLIN.



Culture. Théâtre avec une pièce qui se tient ce soir à Saintes. Shakespeare est à l’honneur.