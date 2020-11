Jeudi 5 Nov

La mise en œuvre du deuxième confinement suscite de nombreuses protestations. Commerçants, élus locaux mais aussi CCI. Les Chambres de Commerce de la Rochelle et Rochefort se mobilisent également pour ses commerçants, TPE-PME.



Le monde de la culture s’adapte et se réinvente. Le Festival International du Film et du Livre d’Aventure de La Rochelle aura bien lieu la semaine prochaine. Une version repensée, originale et interactive, adaptée aux normes sanitaires.



Cinq évêques et plusieurs intellectuels catholiques plaident pour la liberté de culte pendant le confinement.